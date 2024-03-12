Стоимость биткоина достигла 73 тыс долларов

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Стоимость биткоина в ходе торгов достигла 73 тысяч долларов, тем самым обновив исторический максимум. Об этом следует из данных площадки Binance.

Уточняется, что это произошло в 17:07 по московскому времени. Через 7 минут криптовалюта замедлила свой рост и расположилась на уровне в 71,785 тысячи долларов.

11 марта стоимость биткоина обновила исторический максимум. Криптовалюта торговалась на бирже по 71,150 тысячи долларов. Спустя пять минут приобрести биткоин можно было за 71,250 тысячи долларов.

Через некоторое время стоимость биткоина второй раз за день обновила исторический максимум и превысила 72 тысячи долларов. В 14:50 по московскому времени криптовалюта торговалась по 72,226 тысячи долларов.



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