11 марта, 15:22Экономика
Стоимость биткоина второй раз за день обновила исторический максимум
Фото: depositphotos/ulchik74
Стоимость биткоина на криптовалютной бирже Binance второй раз за день обновила исторический максимум и превысила 72 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки.
В 14:50 по московскому времени криптовалюта торговалась по 72,226 тысячи долларов. Спустя 8 минут приобрести один биткоин можно было уже за 71,53 тысячи долларов.
Впервые за день стоимость биткоина обновила исторический максимум в 10:36 по московскому времени. Криптовалюта торговалась на бирже по 71,150 тысячи долларов. Спустя пять минут приобрести биткоин можно было за 71,250 тысячи долларов.
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