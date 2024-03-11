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11 марта, 15:22

Экономика

Стоимость биткоина второй раз за день обновила исторический максимум

Фото: depositphotos/ulchik74

Стоимость биткоина на криптовалютной бирже Binance второй раз за день обновила исторический максимум и превысила 72 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В 14:50 по московскому времени криптовалюта торговалась по 72,226 тысячи долларов. Спустя 8 минут приобрести один биткоин можно было уже за 71,53 тысячи долларов.

Впервые за день стоимость биткоина обновила исторический максимум в 10:36 по московскому времени. Криптовалюта торговалась на бирже по 71,150 тысячи долларов. Спустя пять минут приобрести биткоин можно было за 71,250 тысячи долларов.

"Деньги 24. Итоги": курс биткоина вырос до 69 тысяч долларов

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