Курс биткоина превысил 70 тыс долларов

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Цена биткоина достигла 70 тысяч долларов, поставив новый исторический рекорд стоимости. Об этом говорится на площадке CoinDesk.

В ходе торгов в 18:25 по московскому времени его стоимость достигла 69 тысяч долларов, а в 18:30 – превысила 70 тысяч. Однако спустя пару минут цена биткоина вновь упала до 68 тысяч долларов.

По данным на 18:58, криптовалюта торгуется на уровне ниже 67 тысяч долларов.

Предыдущий рекорд был установлен 5 марта 2024 года, когда цена выросла до 69 тысяч долларов. Однако вскоре стоимость биткоина резко упала ниже 61 тысячи.

Криптовалюта последнее время испытывает резкие скачки своей стоимости. Последний раз такое происходило в ноябре 2021 года. В ходе торгов 28 февраля биткоин сначала достиг 60 тысяч долларов, а потом – 64 тысяч.

4 марта биткоин торговался выше 65 тысяч долларов, а чуть позднее достиг значения в 68 тысяч долларов.

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