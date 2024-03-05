Стоимость биткоина резко упала до 60 тыс долларов после обновления исторического максимума

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Стоимость биткоина резко упала ниже 61 тысячи долларов вскоре после обновления исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 22:56 по московскому времени, цена криптовалюты достигала 60,150 тысячи долларов. Однако уже через несколько минут курс биткоина вновь немного увеличился, достигнув отметки в 62,392 тысячи долларов.

В ночь на 5 марта стоимость биткоина поднялась выше 68 тысяч долларов впервые с 10 ноября 2021 года. Позже, в течение дня, цена криптовалюты превысила 69 тысяч долларов, тем самым преодолев исторический рекорд стоимости криптовалюты.

До этого стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, что позволит крупным инвесторам легально покупать криптовалюту.