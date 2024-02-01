Россиянам назвали плюсы и минусы использования цифрового рубля

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Пользователям цифрового рубля удобно осуществлять расчеты, поскольку данная валюта защищена лучше, чем наличные деньги в кредитных организациях. Однако хранение средств в цифровых рублях исключает начисление процентов на остаток, рассказал доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Для физлиц нет никакой комиссии при использовании цифрового рубля, в отличие от использования безналичного расчета. Цифровой рубль хранится непосредственно у регулятора и лучше защищен, нежели безналичные средства в банках", – сказал эксперт.

У валюты есть свое приложение, которым могут пользоваться люди, уточнил он. По словам Арефьева, прежде всего подобная валюта необходима Центробанку, а не гражданам, так как из-за развития разных производных механизмов и частных криптовалют влияние регуляторов на кредитную политику сокращается.

Цифровой рубль можно запрограммировать, отметил эксперт. Он уточнил, что для налоговой системы все операции граждан становится прозрачными. Из этого следует, что ЦБ делится информацией на законных основаниях с теми службами, которые делают запрос, указал он.

Днем ранее стало известно, что ЦБ РФ заявил о подготовке еще 17 российских банков к подключению к пилотному проекту цифрового рубля. Среди этих кредитных организаций есть Сбербанк, Россельхозбанк и "Тинькофф Банк", а также "АБ Россия", "Банк Оренбург", "Банк Русский Стандарт", "МСП Банк", Экспобанк, Новикомбанк и другие.

Проект цифрового рубля запустили 15 августа 2023 года. На начало декабря прошлого года удалось осуществить около 14 тысяч финансовых операций с общей суммой 919 тысяч рублей.

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