Финансист объяснил ослабление курса рубля

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Курс рубля на торгах Мосбиржи 12 марта обновил недельный минимум и потерял 0,6% к большинству ключевых валют из-за сокращения российского экспорта. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина.

По его мнению, давление на российскую валюту может постепенно возрастать из-за уменьшения экспорта в количественном выражении, что вызвано геополитикой и санкциями. Однако указанные факторы могут снижать импорт, что сократит дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, добавил эксперт.

Бабин уточнил, что дисбаланс может сохраняться, в том числе под воздействием увеличившихся бюджетных расходов России и относительно высокого объема выводимого из страны капитала.

Курс доллара на Мосбирже 12 марта поднялся до 91,1 рубля (плюс 50 копеек к уровню закрытия торгов 11 марта), европейская валюта выросла до 99,8 рубля (плюс 40 копеек).

В начале марта Бабин объяснил ослабление рубля на фоне доллара и евро геополитической ситуацией и санкциями США и Евросоюза. Экономист пояснил, что поддерживать рубль на допустимом уровне позволяет рост стоимости нефти, произошедший в последние месяцы.

Кроме того, экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей.

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