Финансист объяснил ослабление курса рубля

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Причинами ослабления рубля на фоне доллара и евро стали геополитическая ситуация и санкции США и Евросоюза. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

Экономист пояснил, что поддерживать рубль на допустимом уровне позволяет рост стоимости нефти, произошедший в последние месяцы. Это позитивно влияет на экспортную выручку.

"С другой стороны, в количественном выражении объем экспорта может продолжить снижаться из-за геополитики и санкций, в том числе объявленных в конце февраля", – отметил Бабин.

Однако, по мнению специалиста, эти же факторы могут сдерживать российский импорт, что компенсирует возможное сокращение экспортных поставок.

Утром 4 марта курс доллара достигал 91,97 рубля, евро – 99,50 рубля. Позже американская валюта торговалась по 91,35 рубля, европейская – по 99,10 рубля.

Ранее стоимость доллара в 91 рубль на текущей неделе спрогнозировал аналитик Анатолий Трифонов. Свои доводы он объяснил тем, что первые недели месяца обычно наименее благоприятны для курса рубля по причине сокращения продаж валюты экспортерами.



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