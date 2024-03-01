Аналитик заявил, что курс доллара составит 91 рубль на следующей неделе

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Стоимость доллара на следующей неделе составит 91 рубль, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова аналитика Анатолия Трифонова.

"На следующей неделе налоговый период останется позади. Первые недели месяца обычно наименее благоприятны для курса рубля по причине сокращения продаж валюты экспортерами", – подчеркнул эксперт.

Аналитик заявил, что на будущей неделе появится прогноз российского Минфина по нефтегазовым доходам бюджета в этом месяце. Ведомство начнет закупать валюту в рамках бюджетного правила, поэтому могут возрасти ежедневные интервенции, считает Трифонов. Он добавил, что это станет фактором поддержки рубля.

Согласно данным Московской биржи на 09:24 по московскому времени, курс доллара составляет 91,3 рубля, то есть американская валюта увеличилась в цене на 15 копеек.

В четверг, 29 февраля, курс доллара опустился ниже 91 рубля. По данным на 09:59, американская валюта снизилась на 0,22%, до 90,95 рубля. К 10:02 доллар находился на отметке в 90,96 рубля.

Ранее экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей. Экономист отметил, что в марте на рубль будут влиять сразу несколько факторов. На валюте скажутся объемы обязательной продажи валютной выручки экспортеров, ключевая ставка Центробанка, действия спекулянтов и другие.



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