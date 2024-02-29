Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.

По данным на 09:59, американская валюта снизилась на 0,22%, до 90,95 рубля. К 10:02 доллар находился на отметке в 90,96 рубля.

Евро при этом потерял 0,38%, опускаясь до 98,62 рубля, а юань упал на 0,17%, до 12,582 рубля.

Накануне курс европейской валюты опустился ниже 99 рублей впервые с 15 февраля этого года. На 15:58 по московскому времени евро упал на 1%, до 98,9975 рубля. Уже к 16:04 валюта остановилась на показателе в 98,95 рубля, потеряв 1,05%. Параллельно этому курс доллара упал на 0,64%, до 91,46 рубля, китайского юаня – на 0,67%, до 12,648 рубля.

До этого сообщалось, что доллар торговался выше 93 рублей впервые с 9 февраля. 22 февраля на 12:42 по московскому времени валюта выросла на 0,53%, до 93,04 рубля. К 12:45 доллар замедлил рост и остановился на уровне 93,03 рубля.

Экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей. Экономист отметил, что в марте на рубль будут влиять сразу несколько факторов. На валюте скажутся объемы обязательной продажи валютной выручки экспортеров, ключевая ставка Центробанка, действия спекулянтов и другие.



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