Курс евро упал ниже 99 рублей впервые с 15 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс европейской валюты опустился ниже 99 рублей впервые с 15 февраля этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На 15:58 по московскому времени евро упал на 1%, до 98,9975 рубля. Уже к 16:04 валюта остановилась на показателе в 98,95 рубля, потеряв 1,05%.

Параллельно этому курс доллара упал на 0,64%, до 91,46 рубля, китайского юаня – на 0,67%, до 12,648 рубля.

Ранее сообщалось, что доллар торговался выше 93 рублей впервые с 9 февраля. 22 февраля на 12:42 по московскому времени валюта выросла на 0,53%, до 93,04 рубля. К 12:45 доллар замедлил рост и остановился на уровне 93,03 рубля.

21 февраля курс евро превысил 100 рублей, последний раз такой показатель фиксировали 9 января. Однако спустя время валюта замедлила рост до 0,01% и составила 99,99 рубля.

За день до этого европейская валюта также достигла 100 рублей, но некоторое время спустя опустилась до 99,99 рубля.