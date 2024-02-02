Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс европейской валюты превысил 98 рублей впервые с 16 января. Об этом следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 07:00 по московскому времени евро вырос на 51,5 копейку и составил 98,45 рубля. Курс американской валюты увеличился на 18 копеек и показал 90,65 рубля. Вместе с тем юань вырос на 2,3 копейки до 12,589 рубля.

К 07:06 по московскому времени евро оказался на отметке в 98,4 рубля, а доллар прибавил 0,07% и составил 90,53 рубля. Китайская валюта поднялась на 0,13% до 12,583 рубля.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман заявил, что доллар будет колебаться на уровне 83–91 рубля. По его словам, такие значения являются вполне комфортными для российского бюджета.

Однако частный инвестор Федор Сидоров уверен, что минимальной границей станет показатель 89 рублей за доллар.

До этого ослабление рубля спрогнозировал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. Он пояснил, что приближение пика налоговых платежей экспортеров, которое обычно приводит к заметному укреплению курса рубля, пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции.



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