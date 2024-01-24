В РФ спрогнозировали смягчение параметров продаж валютной выручки до 50–70%

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В РФ могут смягчить механизм продажи валютной выручки экспортерами с 90 до 50–70%, пишет "Газета.ру" со ссылкой на инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина.

Комментируя предложение российского кабмина продлить продажу валютной выручки до конца 2024 года, он уточнил, что порог обязательной репатриации и продажи выручки может меняться. На это влияет ценовой фон на товарных рынках, динамика курса валют и макроэкономические параметры.

Бахтин заявил, что национальная валюта закрепится, если мера будет продлена. Эксперт уточнил, что в первом квартале текущего года курс доллара остановится на уровне 87 рублей с возможными подвижками к 83,5–85 рублям. Евро, в свою очередь, будет находиться в пределах 93–95 рублей, добавил он.

Кроме того, укреплению российской валюты будет способствовать высокая ключевая ставка Центробанка.

Ранее министерство финансов РФ посчитало обоснованным продление действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. В пресс-службе Минфина уточнили, что ведомство может скорректировать механизм, если экспортерам понадобится помощь с реализацией проекта.

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