Финансист спрогнозировал ослабление курса рубля после 29 января

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После окончания 29 января налогового периода в России курс доллара может достичь 90 рублей. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

"Приближение пика налоговых платежей экспортеров, которое обычно приводит к заметному укреплению курса рубля, пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции. Это увеличивает вероятность новой волны ослабления российской валюты после завершения налогового периода", – сказал он.

Эксперт констатировал, что после негативного открытия рубль быстро восстановился, однако удержаться в плюсе ему не удалось.

Накануне курс рубля в ходе торгов на Мосбирже укрепился. Он торговался по 88,60 рубля. Между тем евро можно было приобрести по 96,23 рубля.

При этом директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович ранее заявил, что в феврале доллар не опустится ниже 80 рублей. По его мнению, валюта будет торговаться по 85–89 рублей.

