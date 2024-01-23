Экономист рассказал, опустится ли доллар до 80 рублей в феврале

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В феврале курс доллара будет находиться в районе 85–89 рублей. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 07:01 23 января курс доллара потерял 5 копеек и достиг 87,75 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По прогнозам экономиста, курс доллара вряд ли заметно опустится в феврале.

"Несмотря на то что сейчас идет продажа валютной выручки экспортерами, плюс Центробанк начал продавать в среднем объеме валюту на торгах, что помогает рублю, но до 80 рублей доллар все же вряд ли дойдет", – говорит Остапкович.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Я думаю, что в феврале доллар будет находиться в районе 85–89 рублей. Это весьма удовлетворительный курс, который устраивает и бюджет, и экономических агентов, и в принципе не бьет по населению.

Ранее сообщалось, что в минувшем декабре российские граждане приобрели валюты на рекордную для 2023 года сумму. Согласно данным Центрального банка РФ, она составила 179 миллиардов рублей. Отмечается, что большая часть покупок пришлась на евро и доллары.

