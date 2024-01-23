Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 07:13

Экономика

Курс доллара на Мосбирже снизился до 87,75 рубля

Фото: 123RF/kadirorhan

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже укрепился на фоне доллара и ослаб на фоне юаня, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара на 07:01 23 января снизился на 5 копеек, до 87,75 рубля. Китайский юань подорожал на 2 копейки, до 12,21 рубля.

Ранее стало известно, что ослабление курса национальной валюты в декабре прошлого года было связано с операциями по выкупу активов у компаний из недружественных стран.

По данным Банка России, это также имеет отношение к росту спроса на иностранную валюту перед новогодними праздниками и снижению цен на нефть.

Москвичам рассказали об укреплении рубля на бирже

Читайте также

экономикафинансы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика