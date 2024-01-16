Около 84 млрд рублей обналичили в банковском секторе в 2023 году – ЦБ РФ

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Объем обналичивания денежных средств в банковском секторе по итогам 2023 года, предварительно, оценивается в 84 миллиарда рублей. Об этом на Дне финансиста в рамках международной выставки "Россия" рассказал первый зампред российского Центробанка Владимир Чистюхин, передает ТАСС.

По словам Чистюхина, количество подозрительных операций по выводу средств за границу в прошлом году составило 32 миллиарда рублей, а за прошедшие 10 лет удалось снизить число подозрительных операций в десятки раз.

В Банке России добавили, что в 2013 году было обналичено 1,9 триллиона рублей, за 10 лет этот показатель снизился в 23 раза. При этом объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в том же году составлял 1,7 триллиона рублей, но в 2023 году он снизился более чем в 50 раз.

Ранее сообщалось, что количество средств россиян, размещенных на срочных вкладах и текущих счетах, увеличилось на 9,6% за январь – октябрь 2023 года. В этот период остаток денег на счетах жителей РФ вырос на 4,7 триллиона рублей, достигнув суммы 41,5 триллиона рублей, по состоянию на 1 ноября.

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