Аналитик назвал самый безопасный способ сберечь деньги от инфляции

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Самый безопасный вариант сохранить деньги от инфляции – открыть депозит в банке под высокую процентную ставку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитика Павла Сигала.

По его словам, средства в финансовых организациях застрахованы государством, также клиент может отслеживать, сколько у него будет денег через год.

Инфляция в России в 2024 году, продолжил эксперт, будет находиться в рамках, которые прогнозируют монетарные власти. Страна адаптировалась к санкциям и переориентировалась на Восток. Помимо этого, в РФ развиваются собственные предприятия и все больше людей занимаются бизнесом.

Вторым способом сберечь накопления от инфляции являются инвестиции в российские голубые фишки и паевые инвестиционные фонды, подчеркнул Сигал. Однако он предупредил о возможных рисках, так как для получения дохода нужно следить за акциями, экономикой и вложениями.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в стране в декабре 2023 года замедлилась до 7,42% против 7,48% в ноябре. Продовольственные товары в декабре выросли в цене на 1,49% и подорожали за год на 8,16%.

До этого Всемирный банк отметил увеличение роста российской экономики в прошлом году на 2,6%. По его данным, в 2024 году ВВП страны вырастет на 1,3%, в 2025-м – на 0,9%.

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