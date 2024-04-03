03 апреля, 15:10Город
Московскую канатную дорогу закроют с 8 по 18 апреля из-за техосмотра
Фото: Москва 24/Никита Симонов
С 8 по 18 апреля Московская канатная дорога в Лужниках будет закрыта для посещения из-за планового техосмотра, сообщили на сайте спортивного комплекта "Воробьевы горы".
"Временное закрытие необходимо для проведения планового полугодового технического осмотра (ТО)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что во время ТО специалисты проведут комплект регламентных работ по проверке и смазыванию всех роликовых балансиров, замене масел, а также протяжке болтовых соединений.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить причалы столицы к открытию пассажирской навигации в конце апреля. Он уточнил, что работы будут проходить на 44 причалах.
Сотрудники комплекса очистят их от остатков льда и снега, промоют лестничные сходы, займутся облицовкой стен и напольного покрытия. Затем они проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски, отметил Бирюков.
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