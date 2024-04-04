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04 апреля, 19:00

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"Мой район": городская ветеринарная лаборатория. Савеловский район

"Мой район": городская ветеринарная лаборатория. Савеловский район

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Уже более полувека испытательный центр городской ветеринарной лаборатории поддерживает статус ведущего столичного центра в области лабораторных исследований самого широкого спектра и входит в национальную систему аккредитации.

С момента открытия в 1962 году лаборатория занимает лидирующую позицию в области выявления особо опасных инфекций животных и контроля безопасности пищевых продуктов. А в 2022 году в здании был проведен капитальный ремонт, который увеличил мощности и расширил спектр услуг учреждения.

Подробнее – в программе "Мой район".

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