Сезон летних веранд начался в Москве

С 1 апреля в Москве стартовал сезон летних веранд. Известно, что готовиться к этому времени рестораторам разрешили с 15 марта.

Все веранды находятся на строгом учете и должны быть внесены в городскую схему размещения. Специалисты будут следить, чтобы площадь летних кафе не выходила за границы согласованной схемы, террасы располагались на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, а также не мешали двигаться пешеходам по тротуару.

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