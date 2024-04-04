"Солнце Москвы" и канатная дорога в Москве работают в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Колесо обозрения "Солнце Москвы" и канатная дорога на Воробьевых горах вернулись к обычному режиму работы после непогоды в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу площадок.

"В четверг колесо обозрения "Солнце Москвы" вновь работает в штатном режиме", – рассказали в пресс-службе колеса.

Кроме того, вернулась к привычному расписанию и канатка.

3 апреля городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра. На фоне непогоды были временно закрыты Московский зоопарк, Новая Третьяковка, парк "Музеон", колесо обозрения "Солнце Москвы", а также парки столицы.

По словам Сергея Собянина, из-за погодных катаклизмов погибли 2 человека, еще 15 пострадали.