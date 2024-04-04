04 апреля, 13:07Город
"Солнце Москвы" и канатная дорога в Москве работают в штатном режиме
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Колесо обозрения "Солнце Москвы" и канатная дорога на Воробьевых горах вернулись к обычному режиму работы после непогоды в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу площадок.
"В четверг колесо обозрения "Солнце Москвы" вновь работает в штатном режиме", – рассказали в пресс-службе колеса.
Кроме того, вернулась к привычному расписанию и канатка.
3 апреля городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра. На фоне непогоды были временно закрыты Московский зоопарк, Новая Третьяковка, парк "Музеон", колесо обозрения "Солнце Москвы", а также парки столицы.
По словам Сергея Собянина, из-за погодных катаклизмов погибли 2 человека, еще 15 пострадали.
Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды