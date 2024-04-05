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05 апреля, 13:15

Общество

Ученики предпрофессионального класса московской школы получают дипломы медработников

Ученики предпрофессионального класса московской школы получают дипломы медработников

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После обучения в предпрофессиональном медицинском классе школы № 1517 ученики получают диплом младшей медсестры. Школьники практикуются на тренажерах, учатся делать внутривенные инъекции и многое другое.

В другом корпусе образовательного учреждения в инженерном классе ребята осваивают современные технологии и ставят эксперименты в цифровых лабораториях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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