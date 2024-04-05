"Мой район": проект "Московское долголетие". Кулинарный курс. Дмитровский район

Кулинария – хобби, которое приносит положительные эмоции не только человеку, готовящему еду, но и его семье, друзьям и знакомым. У участников проекта "Московское долголетие" есть возможность совершенствоваться в искусстве приготовления еды на онлайн-курсах.

На занятиях им рассказывают и показывают технологию приготовления различных блюд, вариантов их сервировки и подачи. Преподаватели транслируют крупным планом рабочую поверхность и проговаривают каждый шаг во время мастер-класса. Также они заранее сообщают участникам, какие продукты и кухонный инвентарь понадобится во время урока.

Подробнее – в программе "Мой район".