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02 апреля, 14:03

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Москвичи не увидят солнечное затмение 8 апреля

Звездопад и солнечное затмение: какие астрономические события произойдут в апреле

С середины апреля метеорный поток Лириды начнет проявлять свою активность на небосводе. Первый весенний звездопад достигнет пика ближе к концу месяца. Кроме того, в апреле произойдет еще одно необычное астрономическое событие – солнечное затмение. Рассказываем, какие явления смогут наблюдать жители столицы и откуда это лучше делать.

Лириды и спрятавшееся Солнце

Фото: depositphotos/nirutdps

Полное солнечное затмение произойдет в понедельник, 8 апреля. Оно начнется в 19:39 и завершится в 22:55 по московскому времени. Максимальная фаза явления будет достигнута в 21:17 и продлится в общей сложности 4 минуты 28 секунд.

Кроме того, с 14 по 30 апреля на небосводе активизируется метеорный поток Лириды, который действует каждый год и является одним из самых старых наблюдаемых звездопадов. Он образован кометой C/1861 G1 Тэтчер.

Наша планета в апреле проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100–120 километров со скоростью около 49 километров в секунду и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим как метеоры.
из сообщения Московского планетария

Своего пика первый весенний звездопад достигнет в ночь с 21 на 22 апреля. В это время астрономы ожидают до 18 метеоров в час. Радиант (область небесной сферы, которая кажется источником метеоров) потока находится на границе созвездий Геркулеса и Лиры, однако все же ближе к последнему. Именно поэтому явление называется Лириды. Наиболее старое упоминание о нем родом из Китая.

"В нем написано, что "звезды падали как дождь" в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронесся метеорный шторм! Число падающих звезд доходило до 700 в час! С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним", – рассказали в Московском планетарии.

Откуда лучше видно?

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Солнечное затмение, которое случится 8 апреля, ни в столице, ни в других регионах России увидеть не удастся. Об этом заявила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По словам эксперта, наблюдать полную фазу явления смогут в Мексике, США и Канаде. Также на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах. Частные фазы увидят в том числе те, кто находится в Южной и Центральной Америке и на западе Европы.

В то же время у жителей Москвы есть шанс понаблюдать за метеорным потоком Лириды. Однако следить за звездопадом все же лучше за городом. Для этого на небе сначала необходимо найти созвездие Лиры.

В это время года созвездие Лиры поднимается над горизонтом под утро, около 05:00, поэтому наблюдать метеоры лучше во второй половине ночи. При ясной погоде, неполной Луне как раз можно увидеть. Лучше всего наблюдать вблизи пика 21, 22 и 23 апреля.
Фаина Рублева
директор Московского планетария

Однако, по словам специалиста, в этом году условия для наблюдений не самые благоприятные, поскольку может помешать Луна. "В ночь с 21 на 22 апреля она стремится к полнолунию, а 24-го – уже само полнолуние", – объяснила Рублева.

Научный директор Московского планетария подчеркнула, что во время наблюдений необходимо проявить терпение. Заметить яркие вспышки в небе поможет боковое зрение. Когда человек зафиксировал одну, за ней появится и следующая, заключила Рублева.

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