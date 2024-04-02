Москвичи не увидят солнечное затмение 8 апреля

С середины апреля метеорный поток Лириды начнет проявлять свою активность на небосводе. Первый весенний звездопад достигнет пика ближе к концу месяца. Кроме того, в апреле произойдет еще одно необычное астрономическое событие – солнечное затмение. Рассказываем, какие явления смогут наблюдать жители столицы и откуда это лучше делать.



Лириды и спрятавшееся Солнце

Полное солнечное затмение произойдет в понедельник, 8 апреля. Оно начнется в 19:39 и завершится в 22:55 по московскому времени. Максимальная фаза явления будет достигнута в 21:17 и продлится в общей сложности 4 минуты 28 секунд.

Кроме того, с 14 по 30 апреля на небосводе активизируется метеорный поток Лириды, который действует каждый год и является одним из самых старых наблюдаемых звездопадов. Он образован кометой C/1861 G1 Тэтчер.





из сообщения Московского планетария Наша планета в апреле проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100–120 километров со скоростью около 49 километров в секунду и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим как метеоры.

Своего пика первый весенний звездопад достигнет в ночь с 21 на 22 апреля. В это время астрономы ожидают до 18 метеоров в час. Радиант (область небесной сферы, которая кажется источником метеоров) потока находится на границе созвездий Геркулеса и Лиры, однако все же ближе к последнему. Именно поэтому явление называется Лириды. Наиболее старое упоминание о нем родом из Китая.

"В нем написано, что "звезды падали как дождь" в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронесся метеорный шторм! Число падающих звезд доходило до 700 в час! С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним", – рассказали в Московском планетарии.



Откуда лучше видно?

Солнечное затмение, которое случится 8 апреля, ни в столице, ни в других регионах России увидеть не удастся. Об этом заявила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По словам эксперта, наблюдать полную фазу явления смогут в Мексике, США и Канаде. Также на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах. Частные фазы увидят в том числе те, кто находится в Южной и Центральной Америке и на западе Европы.

В то же время у жителей Москвы есть шанс понаблюдать за метеорным потоком Лириды. Однако следить за звездопадом все же лучше за городом. Для этого на небе сначала необходимо найти созвездие Лиры.





Фаина Рублева директор Московского планетария В это время года созвездие Лиры поднимается над горизонтом под утро, около 05:00, поэтому наблюдать метеоры лучше во второй половине ночи. При ясной погоде, неполной Луне как раз можно увидеть. Лучше всего наблюдать вблизи пика 21, 22 и 23 апреля.

Однако, по словам специалиста, в этом году условия для наблюдений не самые благоприятные, поскольку может помешать Луна. "В ночь с 21 на 22 апреля она стремится к полнолунию, а 24-го – уже само полнолуние", – объяснила Рублева.

Научный директор Московского планетария подчеркнула, что во время наблюдений необходимо проявить терпение. Заметить яркие вспышки в небе поможет боковое зрение. Когда человек зафиксировал одну, за ней появится и следующая, заключила Рублева.

