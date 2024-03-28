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Ретроградный Меркурий пересечется с коридором затмений 2 апреля, сообщает Life.ru.

Когда два таких важных астрологических события накладываются друг на друга, это обязательно оказывает влияние на жизнь всех представителей зодиакального круга, уточняется в материале.

По словам эксперта, обратное движение Меркурия именно в этот период положит начало полосе испытаний. Люди будут более агрессивными и уязвимыми перед эмоциональными выпадами.

Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что такому периоду свойственна повышенная опасность взрывов, агрессии, психических отклонений, панических атак, страхов, депрессий, бессонницы, головных болей и форс-мажоров. К примеру, в этот период люди могут подвести на пустом месте, везде опаздывать или наткнуться на мошенников.

При этом эксперт успокоила, что после черной полосы обязательно наступит белая. Важно лишь пережить период начала ретроградного Меркурия в коридоре затмений, соблюдая определенные правила.

В частности, эксперт советует отказаться от алкоголя, поскольку он может вызвать необузданную реакцию даже у тех, кто к нему устойчив. Также до 8 апреля следует с осторожностью посещать людные места, не носить темные тона в одежде и стараться не фиксироваться на одном негативе.

Ранее астролог Оксана Рудая призвала во время весеннего коридора затмений избегать необдуманных поступков, конфликтов и бережно относиться к своему здоровью. По ее словам, коридор открылся 25 марта лунным затмением, а 8 апреля завершится солнечным. Это будет период высокой судьбоносности всех событий и встреч.

Кроме того, во время этого периода, особенно в апреле, важно соблюдать противопожарные меры безопасности, быть аккуратнее с колющими и режущими предметами, избегать травмоопасных действий.

Также нужно будет уделить особое внимание здоровью. При любом недомогании лучше лишний раз посетить врача. В это время может повыситься риск травм, ожогов, воспалительных и инфекционных процессов, сопровождаемых высокой температурой, лихорадкой и острым течением болезни.

