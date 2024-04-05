Синоптик Вильфанд спрогнозировал майскую погоду на следующей неделе в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Потепление в столице до 20 градусов ожидается с 8 апреля. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температурные изменения в положительную сторону начнут происходить уже во второй половине дня 6 апреля. Столбики термометров поднимутся до 12 градусов в Москве, а по области – до 8 градусов. При этом 7 апреля, как утверждает Вильфанд, днем в столице прогнозируется 15 градусов.

Однако синоптик предупредил, что в ночь на 6 апреля в Москву еще будет поступать холодный воздух, поэтому температура будет колебаться от минус 5 до нуля градусов.

"В понедельник, вторник и среду опять 15–20. Это означает, что будет очень теплая погода, которая близка к значениям начала мая, опять на месяц будет опережение погодных характеристик", – заявил он, добавив, что температура воздуха будет на 7 градусов выше нормы.

В целом, как утверждает Вильфанд, погода на следующей неделе будет "симпатичной": без осадков, лишь иногда возможны небольшие дожди, давление приблизительно будет придерживаться нормы, но при этом будет облачно с прояснениями. Кроме того, ветер ожидается умеренный – от 5 до 10 метров в секунду.

Несмотря на такую майскую погоду на следующей неделе, синоптик предупредил, что к 13–14 апреля столбики термометров вновь упадут, но не до заморозков. По предварительным данным, в столице ожидается около 10 градусов тепла.

Также Вильфанд предостерег, что подобные изменения в погоде будут способствовать повсеместному повышению уровня воды, который будет близок к опасным значениям почти на всех притоках Москва-реки и на малых реках.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков также рассказал в эфире радио КП, что жителям столицы и других северных регионов необходимо подождать со сменой зимней резины на летнюю из-за переменчивой погоды. Однако люди, проживающие в теплых субъектах России, могут уже сейчас приступить к смене шин.

Кроме того, эксперт сообщил, что китайские автомобили успешно перенесли зимние условия в России, несмотря на то что некоторые неисправности присутствовали. Однако, по его словам, они были единичными и не имели системного характера.

"То, что на морозе может сломаться пластиковая деталь, мы все это прекрасно понимаем. И шины лопаются на морозе, когда в Якутии морозы опускаются до 50–60 градусов. Поэтому все относительно. В среднем китайские машины подготовлены похуже, чем машины именитых брендов, это факт. Какой-то массовой проблемы я не заметил", – уточнил он.

При этом Кадаков считает, что китайские автомобили привлекают особое внимание, поэтому любые проблемы, хоть и единичные, могут быть раздуты. Он указал на то, что критических ситуаций с поломками не наблюдалось, а ряд неисправностей встречался.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в середине следующей недели в столице ожидается потепление. По ее словам, тепло вернется в Москву 10 апреля и ближе к этому числу температура поднимется до 20 градусов. Тем самым, как она утверждает, может быть побит рекорд, который для этой даты составляет 21,1 градуса и принадлежит 2008 и 2018 годам.

