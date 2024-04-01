Аналитик объяснил необходимость вовремя переходить на летнюю резину

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Ускоренный износ является основным аргументом для своевременного перехода на летнюю резину, рассказал RT аналитик Денис Пилипишин.

По словам эксперта, зимние шины имеют мягкий состав, который обеспечивает лучшее сцепление с дорогой на холодном асфальте.

"Если у нас всего 2–3 градуса тепла, то такой асфальт тоже холодный. По этой же причине мягкие шины сильнее изнашиваются в теплую погоду", – прокомментировал Пилипишин.

Аналитик отметил, что зимние шины с шипами точно не стоит использовать в летнюю погоду. При этом на отдельных моделях с развитой ошиповкой плохие сцепные свойства на сухом асфальте.

Эксперт напомнил, что при плюсовой температуре тоже встречается гололед. Он бывает на мостах и других продуваемых ветром участках. Также внезапно может измениться погода, например пойти сильный снег. А на снегу у летних шин тормозной путь в разы больше, чем у зимних, заключил Пилипишин.

Автоэксперт Николай Погуляев объяснил, что не стоит экономить на шинах для автомобилей.

"От качества резины зависит не только безопасность водителя и пассажиров, но и окружающих", – дополнил Погуляев.

Основными факторами при выборе товара автоэксперт назвал топливную эффективность шин и износостойкость. От качества покрышек зависит хорошее сцепление с дорожной поверхностью.

"Качественная резина уменьшает тормозной путь, что крайне важно в экстренных ситуациях" – подытожил Погуляев.

Ранее в Дептранс посоветовали столичным водителям сменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус призвал смотреть не на текущие климатические условия в столице, а на будущие изменения в погоде. Синоптик уточнил, что 5–6 апреля ночью температура воздуха опустится ниже нуля, поэтому в эти дни на дорогах возникает большая вероятность появления гололедицы.