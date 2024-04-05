Все входы на ВДНХ открыты для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На территорию крупнейшего выставочного комплекса ВДНХ теперь можно пройти через все входы. Об этом сообщила пресс-служба Выставки достижений народного хозяйства.

В сообщении уточнили, что все входы будут доступны для посетителей в круглосуточном режиме.

Ранее выставка "Россия" на ВДНХ не принимала посетителей в воскресенье, 24 марта, в связи с общенациональным трауром по погибшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

ВДНХ после этого возобновила работу в обычном режиме, но с соблюдением повышенных мер безопасности. При этом тогда попасть на территорию главной выставки можно было только через главный вход и по документу, удостоверяющему личность. В пресс-службе уточнили, что многоуровневый паркинг рядом с КПП "Хованский" был временно недоступен, а движение на электросамокатах и электровелосипедах по территории выставки также запрещено.

