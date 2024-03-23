23 марта, 17:18Город
Выставка "Россия" на ВДНХ не будет работать 24 марта из-за траура
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Выставка "Россия" на ВДНХ не будет принимать посетителей в воскресенье, 24 марта, в связи с общенациональным трауром по погибшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале форума.
Организаторы выставки выражают соболезнования тем, кто потерял близких в этой страшной трагедии. Также они желают пострадавшим как можно скорее выздороветь.
"Выставка "Россия" присоединяется к трауру по погибшим в теракте в "Крокус Сити Холле". <...> 24 марта выставка не работает в связи с общенациональным трауром", – отмечается в публикации.
Террористы с оружием ворвались в "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. Они открыли огонь из автомата по людям, а затем спровоцировали крупный пожар.
По данным следователей, в результате случившегося погибли 133 человека. Расследуется уголовное дело по статье о теракте.
Преступников задержали 23 марта в Брянской области. Террористы намеревались пересечь границу с Украиной.
В связи с произошедшим Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Владимир Путин объявил общенациональный траур 24 марта
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