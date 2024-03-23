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23 марта, 20:37

Общество

ВДНХ направит вырученные за выходные средства в помощь пострадавшим в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ВДНХ и ряд резидентов выставки направят вырученные с билетов средства в выходные дни на помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом ТАСС сообщил гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров.

"Невозможно оставаться в стороне от произошедшей вчера трагедии в "Крокус Сити Холле". Поэтому мы с коллегами, в том числе резидентами ВДНХ, решили присоединиться к акции помощи пострадавшим и перечислить вырученные за выходные средства тем, кому они сейчас действительно нужны", – отметил он.

Шогуров также выразил искренние и глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте. Он сообщил, что все развлекательные мероприятия в связи с трагедией отменили, однако павильоны продолжат работать для осмотра экспозиций.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. Накануне там должен был состояться концерт группы "Пикник", участник которой перестал выходить на связь после произошедшего.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
обществопроисшествия
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