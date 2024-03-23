Концертный директор "Пикника" опроверг данные о найденном участнике группы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сообщения СМИ о том, что пропавший во время теракта в "Крокус Сити Холле" участник группы "Пикник" вышел на связь, не соответствует действительности. Об этом сообщил концертный директор группы Юрий Чернышевский.

"Нет, не нашли. Поиски продолжаются. Это неправда", – приводит его слова ТАСС.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. Накануне там должен был состояться концерт группы "Пикник", участник которой перестал выходить на связь после произошедшего.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.



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