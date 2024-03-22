Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили свыше 80 тысяч человек с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

С начала 2024 года павильон "Макет Москвы", находящийся на ВДНХ, принял 82,7 тысячи посетителей. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы (ДГП).

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, 42% гостей составили школьники, которые приходили посмотреть на Москву в миниатюре в составе экскурсионных групп.

"Только за одну неделю весенних каникул "Макет Москвы" посетили свыше тысячи учащихся из учебных заведений столицы, а также Твери, Челябинска, Волгограда, Зеленограда и других городов России", – проинформировал Левкин.

Кроме того, в 2024 году в павильоне также побывали туристы Китая, Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратов, Африки и Казахстана.

Между тем москвичей пригласили 30 марта отметить День карьеры в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Гостям предоставят посетителям аналитику рынка труда и расскажут о востребованных на сегодняшний день профессиях и компетенциях.

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