22 марта, 14:00Город
Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили свыше 80 тысяч человек с начала года
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
С начала 2024 года павильон "Макет Москвы", находящийся на ВДНХ, принял 82,7 тысячи посетителей. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы (ДГП).
По словам руководителя департамента Сергея Левкина, 42% гостей составили школьники, которые приходили посмотреть на Москву в миниатюре в составе экскурсионных групп.
"Только за одну неделю весенних каникул "Макет Москвы" посетили свыше тысячи учащихся из учебных заведений столицы, а также Твери, Челябинска, Волгограда, Зеленограда и других городов России", – проинформировал Левкин.
Кроме того, в 2024 году в павильоне также побывали туристы Китая, Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратов, Африки и Казахстана.
Между тем москвичей пригласили 30 марта отметить День карьеры в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Гостям предоставят посетителям аналитику рынка труда и расскажут о востребованных на сегодняшний день профессиях и компетенциях.
Выставка "Маршруты особой важности. К 85-летию спецсвязи" открылась на ВДНХ
Читайте также
- Москвичей пригласили отметить китайский праздник Чуньфэнь на ВДНХ
- Посвященная Кремлю фотовыставка открылась на ВДНХ