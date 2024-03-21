Посвященная Кремлю фотовыставка открылась на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ВДНХ

Фотовыставка "Московский Кремль" открылась на ВДНХ во входной зоне павильона "Макет Москвы". Экспозиция показывает красоту центральной части столицы, передает портал мэра и правительства города со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Выставка включает в себя 12 световых экранов, на которых размещены интересные исторические и современные фотографии. Они дополнены изображениями уменьшенного в 400 раз Кремля, который изобразили на макете. Каждая фотография сопровождается информационной справкой об объекте.

"Посетители могут поближе рассмотреть все кремлевские башни, узнать историю Чудова монастыря, а также то, как был построен и впоследствии утрачен Вознесенский женский монастырь. Отдельный световой экран посвящен Спасской башне Московского Кремля", – говорится в сообщении.

Гости фотовыставки могут обратить внимание на уменьшенные в 400 раз часы, которые идут и показывают точное московское время.

Посетить экспозицию можно до конца мая, сам павильон "Макет Москвы" и его услуги работают бесплатно для гостей. Он работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

Ранее стало известно, что выставка "Александр Дейнека. Курская аномалия" пройдет с 21 марта по 5 мая в белокаменном подклете Старого Английского Двора в парке "Зарядье". Экспозиция объединит два юбилейных события: 215-летие со дня рождения писателя Николая Гоголя и 125-летие со дня рождения советского художника-живописца Александра Дейнеки.

Культурные центры Москвы станут современными пространствами – Собянин