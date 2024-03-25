На территорию ВДНХ в Москве 25 марта пускают по выборочной проверке документов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

ВДНХ возобновила работу в обычном режиме, но с соблюдением повышенных мер безопасности, сообщается на сайте выставочного комплекса.

При этом попасть на территорию главной выставки можно только через главный вход и по документу, удостоверяющему личность – паспорту или водительским правам. В пресс-службе уточнили, что пускают по выборочной проверке документов.

По информации ТАСС, на входе проводится визуальный осмотр личных вещей посетителей. Многоуровневый паркинг рядом с КПП "Хованский" временно недоступен. Движение на электросамокатах и электровелосипедах по территории выставки также запрещено.

25 марта объекты Музейного города и экспозиции Международной выставки-форума "Россия" закрыты на технический день. Они возобновят работу 26 марта. Бесплатные маршрутные такси "Москвариума" от метро ВДНХ ходить сегодня не будут.

Выставка "Россия" на ВДНХ не принимала посетителей в воскресенье, 24 марта, в связи с общенациональным трауром по погибшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Кроме того, стало известно, что ВДНХ и ряд резидентов выставки направят вырученные с билетов средства в выходные дни на помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле".

Террористы с оружием ворвались в "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. Они открыли огонь из автомата по людям, а затем спровоцировали крупный пожар.

По последним данным СК РФ, количество погибших составляет 137 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.