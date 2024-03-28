"Мой район": "Московское долголетие". Мастерская моделей

«Мечта привела на подиум!» – так говорят многие участницы столичной программы "Московское долголетие". Возраст для начинающей модели здесь не главное. В модных показах участвуют и в 55, и в 70 лет.

Навыки профессионального дефиле, секреты стиля и макияжа преподают в школе красоты и моды "Королевская осанка". Нескольких месяцев занятий хватает, чтобы близкие заметили, как изменилась и помолодела их мама или бабушка.

Подробнее – в программе "Мой район".