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28 марта, 19:00

Общество

"Мой район": "Московское долголетие". Мастерская моделей

"Мой район": "Московское долголетие". Мастерская моделей

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«Мечта привела на подиум!» – так говорят многие участницы столичной программы "Московское долголетие". Возраст для начинающей модели здесь не главное. В модных показах участвуют и в 55, и в 70 лет.

Навыки профессионального дефиле, секреты стиля и макияжа преподают в школе красоты и моды "Королевская осанка". Нескольких месяцев занятий хватает, чтобы близкие заметили, как изменилась и помолодела их мама или бабушка.

Подробнее – в программе "Мой район".

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