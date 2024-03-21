21 марта, 19:10Общество
"Мой район": Московское долголетие. Киношкола. Район Печатники
В столице благодаря проекту "Московское долголетие" создана уникальная система непрерывного образования для старшего поколения. Москвичи "серебряного" возраста могут получить знания в разных сферах, начиная историей и заканчивая графическим дизайном.
Кроме того, у горожан старшего возраста появилась возможность погрузиться в жизнь классической и современной кинематографии, попробовать себя в роли кинокритиков, познакомиться с историей кино и научиться создавать мультфильмы.
Подробнее – в программе "Мой район".