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Новости

13 марта, 23:30

Новости

Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Новости часа: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

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Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

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В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

Десять тысяч дополнительных бюджетных мест откроют в колледжах для москвичей. Это позволит увеличить количество поступающих на них в 1,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, власти города активно занимаются масштабной реорганизации среднего технического образования в Москве. Так, в учебных заведениях появляются новые лаборатории и возможности для оттачивания практических навыков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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