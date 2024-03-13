Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Десять тысяч дополнительных бюджетных мест откроют в колледжах для москвичей. Это позволит увеличить количество поступающих на них в 1,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, власти города активно занимаются масштабной реорганизации среднего технического образования в Москве. Так, в учебных заведениях появляются новые лаборатории и возможности для оттачивания практических навыков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.