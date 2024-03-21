В РФ призвали увеличить налоговые вычеты за покупку жилья для многодетных

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В РФ следует двукратно увеличить суммы налогового вычета за покупку жилья для многодетных семей. Соответствующее обращение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.

В своем письме он напомнил, что сейчас российским налоговым законодательством предусмотрены налоговые вычеты, которыми люди могут однократно воспользоваться при приобретении жилья. Речь идет в том числе об отдельном вычете при покупке квартиры или дома в ипотеку.

Со слов политолога, при приобретении жилого помещения россиянин может вернуть 13% подоходного налога, но не более чем с 2 миллионов рублей. Вместе с тем гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов на погашение процентов ипотечного кредита, но не более чем с 3 миллионов рублей.

В результате при использовании ипотеки покупатель жилья может в общей сложности вернуть уплаченных налогов на сумму до 650 тысяч рублей. Однако, продолжил Орлов, сейчас такие размеры установлены как для россиян, не состоящих в браке и не имеющих детей, так и для имеющих статус многодетных. Эксперт указал, что последние несут дополнительную финансовую нагрузку.

"В рамках реализации государственной политики по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности двукратного увеличения сумм налоговых вычетов – до 4 и 6 миллионов рублей, с которых гражданин будет иметь возможность вернуть 13% подоходного налога, если он имеет на момент приобретения жилья статус многодетного либо приобрел данный статус уже после приобретения жилья", – следует из письма.

Ранее стало известно, что в РФ появится реестр многодетных семей, он начнет функционировать с 1 июля 2024 года. Со слов Котякова, механизм поможет упростить процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют те или иные льготы.