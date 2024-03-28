"Мой район. Новости": москвичам помогут составить семейное древо

Проект "Московское долголетие" запустил второй набор на занятия по генеалогии. Площадкой для встреч станет Музей истории ГУЛАГа. В нем состоится курс "Хранители семейной памяти". Жителям столицы старшего поколения расскажут, как сохранить память о предках, традициях, а также ключевых событиях в их семье. Участники узнают, как работать с домашними архивами, попробуют написать мемуары и найти генеалогические связи нескольких поколений.

В конце курса каждый сможет выбрать способ работы с данными. Среди вариантов – создание книг и словарей семейных фразеологизмов, съемка фильмов или организация экскурсий по памятным местам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".