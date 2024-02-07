Психолог заявила, что отказ женщины от домохозяйства является следствием обиды

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Отказ женщины от ведения домашнего хозяйства и стремление к карьерному росту являются следствием обиды, заявила психолог Ирина Смолярчук в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Когда она категорически отказывается от домохозяйства в пользу головокружительной карьеры, значит, она готова к соперничеству, конкурентности", – объяснила эксперт.

По мнению Смолярчук, такие качества больше присущи мужчинам. Психолог считает, что женщина, погружаясь в работу, пытается таким образом спастись от "неудавшейся судьбы".

При этом эксперт обратила внимание, что сейчас есть все необходимые условия для освобождения от домашних обязанностей. Так, например, можно заказать готовую еду или использовать бытовую технику, которая заметно упрощает процесс приготовления пищи, добавила она.

Смолярчук призвала женщин сохранять баланс и научиться доверять людям.

"Где она решила опираться только на себя, не доверяя никому. Такая хорошая бойцовая позиция, очень надежная. Но в ней всегда есть риск лишить себя счастья чувствовать любовь близких", – предупредила психолог.

Она отметила, что у женщин есть возможность проверить свои способности в быту во время декрета. При этом женщина может получать удовольствие от карьерных успехов, сохраняя баланс между работой и домохозяйством, резюмировала Смолярчук.

Ранее аналитики выяснили, что женщины в России чаще мужчин работают в одной компании более десяти лет – 23 против 20%. Всего же трудовую деятельность сроком от трех до пяти лет на одном предприятии выбирали 30% респондентов, еще 22% заявили, что посвятили карьере в одной компании более десяти лет.



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