Первые маслята и подберезовики появились в подмосковных лесах

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Первые маслята, подберезовики, подосиновики, лисички и даже белые съедобные грибы появились после дождей в подмосковных лесах с начала грибного сезона.

Однако в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья предупредили грибников, что в лесах растут также несколько видов маслят, подберезовиков, а также других грибов, которые внешне схожи с ними, но являются несъедобными.

"Поэтому перед тихой охотой рекомендуется заглянуть в справочник-определитель. При малейшем сомнении в съедобности находки брать ее не стоит", – уточнили в ведомстве.

Ранее врач Елена Соломатина рассказала, какой гриб помогает в профилактике рака. Шампиньоны позиционируются как продукт для замедления развития онкологии. Они содержат такие полезные вещества, как селен, медь и витамины группы B.

Автор научно-популярных книг о грибах и кандидат биологических наук Михаил Вишневский уточнил, что первая "грибная волна" уже стартовала в столичном регионе. По словам эксперта, уже можно найти маслята, а также первые желтые лисички. Сейчас в большом количестве в лесах растут подберезовики, шампиньоны и рядовка майская, которая появляется в конце мая и в первых числах июня, уточнил миколог. Также можно искать съедобные навозники.

