Почти 30% российских мужчин заявили, что готовы уйти в декрет вместо жен

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Менее трети российских отцов (29%) готовы уйти в декрет вместо своих супруг и присматривать за ребенком. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос, проведенный сервисом "Работа.ру".

Согласно исследованию, каждый третий мужчина (33%) положительно относится к тому, что в декрет может уйти не мать, а отец ребенка. 61% опрошенных заявил, что мужчины должны уходить в декрет только в особых случаях, 6% мужчин сообщили, что относятся к подобному негативно.

При этом каждый второй опрошенный считает, что в отпуск по уходу за детьми должны уходить их матери, 32% респондентов выразили мнение, что в декрет должен уходить член семьи с наименьшим доходом, еще 12% граждан отметили, что хорошей идеей станет брать декрет каждому родителю по очереди.

Аналитики отметили, что для 24% россиян совмещение работы и семьи не представляет сложностей, еще 64% опрошенных отметили, что иногда им бывает трудно соблюсти баланс, 14% участников подчеркнули, что совмещать рабочие и семейные обязанности достаточно сложно.

Женщины чаще мужчин отмечают сложности, с которыми можно столкнуться при совмещении работы и семьи, – 66 и 56% соответственно.

Всего в исследовании приняли участие 2,8 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект о раннем выходе на пенсию отцов, воспитывающих трех и более детей. Им хотят снизить пенсионный возраст на три года от положенного по закону.

Соответствующий законопроект инициировал депутат Александр Спиридонов. По его словам, признание значимости роли отца и ответственного отцовства позволит улучшить социально-демографическую ситуацию в стране.



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