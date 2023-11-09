В России 30 тыс отцов находятся в отпуске по уходу за ребенком

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В РФ 30 тысяч отцов находятся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда страны.

Уточняется, что во время отпуска, пока мужчина ухаживает за ребенком, Соцфонд каждый месяц выплачивает родителю пособие в размере 40% среднего заработка. Деньги перечисляются до момента, пока ребенку не исполнится полтора года.

В пресс-службе добавили, что минимальный размер по уходу за маленьким ребенком сейчас составляет 8,6 тысячи рублей ежемесячно, максимальный – 33,2 тысячи. Время отпуска по уходу учитывается в стаж отца, а также формирует его пенсионные коэффициенты.

Ранее сообщалось, что Госдума в I чтении приняла пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии досрочного выхода родителя на работу.

На реализацию этих мер в 2024 году хотят потратить 1,4 миллиарда рублей. Внедрить такую меру поддержки ранее предложил Владимир Путин.

В Госдуму РФ внесли законопроект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета