ГД одобрила проект о сохранении декретного пособия при досрочном выходе на работу

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Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребенком до полутора лет при условии досрочного выхода родителя на работу. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения коснутся законов "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", поправки также внесут в Трудовой кодекс (ТК) РФ. Сейчас же действующее законодательство лишает родителей права получать ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет при выходе из декрета на работу.

На реализацию мер, при которых один из родителей сможет продолжать получать декретное пособие при досрочном выходе на работу, в 2024 году планируют затратить 1,4 миллиарда рублей. Внедрить такую меру поддержки ранее предложил Владимир Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил необходимость подобной меры тем, что чаще всего матери вынуждены досрочно выйти на работу из-за нехватки средств. Он обратил внимание, что принятые ГД поправки позволят сохранить выплаты.

Согласно заявлению президента РФ, средний размер декретного пособия в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей. Между тем максимальный размер пособия для работающих родителей по уходу за ребенком, которому еще не исполнилось 1,5 года, могут поднять до 49 тысяч рублей в месяц.



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