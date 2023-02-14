В ГД предложили предоставлять детям одиноких родителей места в детском саду вне очереди

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Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается предоставлять детям одиноких родителей места в детском саду вне очереди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

"Поправки предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". Норма коснется детей до 6 лет, которые воспитываются одним родителем, не состоящим в браке", – отмечается в сообщении.

По словам Авксентьевой, одинокие женщины, которые воспитывают детей, будут получать соответствующую помощь. Замруководителя фракции заявила, что женщинам будут созданы условия, чтобы они смогли раньше выйти на работу.

Депутат отметила, что благодаря представлению внеочередного места в детском саду женщине не придется тратить средства на частные дошкольные организации и на услуги по присмотру за детьми.

Ранее сообщалось, что россияне, которым не удалось получить место для ребенка в государственном детском саду, могут претендовать на компенсацию. Однако выплату могут получить не все граждане РФ, поскольку мера носит не федеральный, а региональный характер, необходимые для ее получения условия различаются.



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