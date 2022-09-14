Россиянам напомнили о выплате на ребенка, который не получил место в детском саду

Фото: depositphotos/VadymPastukh
Россияне, которым не удалось получить место для ребенка в государственном детском саду, могут претендовать на компенсацию, напомнил эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета имени С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.
При этом он подчеркнул, что такую выплату могут получить не все граждане РФ, поскольку мера носит не федеральный, а региональный характер, а необходимые для ее получения условия различаются.
"При принятии таких решений, как правило, учитывается обеспеченность местами в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях. Например, нет компенсаций в Москве и Санкт-Петербурге, где, по статистике, по крайней мере, мест хватает на всех", – приводит слова Парфенова агентство "Прайм".
В некоторых регионах, продолжил он, решение о выплате компенсаций за отсутствие мест принимают не региональные власти, а непосредственно органы местного самоуправления. Так, отметил эксперт, например, в Московской области в одних муниципальных образованиях есть выплаты, а в других нет. Кроме того, варьируется и размер компенсации, в том числе, он зависит от возраста ребенка.
Парфенов добавил, что в текущем году такие компенсации выплачиваются, например, в Перми, Самаре, Архангельске, Кирове, Томске и Ярославле. Для выяснения вопроса о наличии выплаты и ее размерах следует обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления.
Ранее детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила увеличить в России пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя. Соответствующее письмо она направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
По словам Волынец, большинство российских семей сталкиваются с денежными трудностями в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком. Она отметила, что сейчас закон обязывает выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка, однако от граждан регулярно поступают обращения с просьбой увеличить выплату.
В Москве упростили подачу заявлений на компенсации за оплату детских садов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: