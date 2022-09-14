Россиянам напомнили о выплате на ребенка, который не получил место в детском саду

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Россияне, которым не удалось получить место для ребенка в государственном детском саду, могут претендовать на компенсацию, напомнил эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета имени С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.

При этом он подчеркнул, что такую выплату могут получить не все граждане РФ, поскольку мера носит не федеральный, а региональный характер, а необходимые для ее получения условия различаются.

"При принятии таких решений, как правило, учитывается обеспеченность местами в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях. Например, нет компенсаций в Москве и Санкт-Петербурге, где, по статистике, по крайней мере, мест хватает на всех", – приводит слова Парфенова агентство "Прайм".

В некоторых регионах, продолжил он, решение о выплате компенсаций за отсутствие мест принимают не региональные власти, а непосредственно органы местного самоуправления. Так, отметил эксперт, например, в Московской области в одних муниципальных образованиях есть выплаты, а в других нет. Кроме того, варьируется и размер компенсации, в том числе, он зависит от возраста ребенка.

Парфенов добавил, что в текущем году такие компенсации выплачиваются, например, в Перми, Самаре, Архангельске, Кирове, Томске и Ярославле. Для выяснения вопроса о наличии выплаты и ее размерах следует обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления.

Ранее детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила увеличить в России пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя. Соответствующее письмо она направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

По словам Волынец, большинство российских семей сталкиваются с денежными трудностями в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком. Она отметила, что сейчас закон обязывает выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка, однако от граждан регулярно поступают обращения с просьбой увеличить выплату.

