Лекции и мастер-классы подготовлены для москвичей на фестивале "Времена и эпохи"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В этом году фестиваль "Времена и эпохи" проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Всего подготовлено свыше 1 100 часов тематических мастер-классов, лекции и сценическая программа. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент торговли и услуг города.

На площадке, расположенной на Профсоюзной улице, гостям расскажут, как проходила электрификация советских железных дорог, как выглядел образцовый железнодорожный вокзал и как был устроен его быт. Каждый посетитель сможет освоить укладку путей и изучить принципы работы с телеграфом.

На бульваре Дмитрия Донского гостям расскажут о самолетах и 1940-х годах ХХ века. Также посетители на мастер-классах познакомятся с вооружением летчиков и пройдут парашютную подготовку.

Площадка на улице Теплый Стан будет посвящена победам в эпоху Петра I. Москвичи и гости столицы смогут окунуться в эпоху Северной войны 1700–1721 годов. Людей научат пользоваться мушкетом, а также им предложат разыграть морскую баталию при помощи небольших моделей кораблей. Более того, все желающие могут выучить барочные танцы.

Площадку на Матвеевской улице посвятят Крымской войне 1853–1856 годов. Взрослых научат вязать веревочные щиты и морские узлы, а дети смогут раскрасить деревянных солдатиков и освоить популярные в XIX веке танцы.

На Ореховом бульваре горожане смогут погрузиться в атмосферу XIX века. Им расскажут о моде того времени и проведут мастер-классы по вышивке. Также гости смогут поиграть в настольные игры.

На площадке, расположенной на Городецкой улице, для гостей подготовили занятия по периоду, когда эрцгерцог Австрийский Максимилиан II Габсбург был союзником Москвы. Посетителей также приглашают на мастер-класс по фехтованию.

На Коптевском бульваре москвичам покажут, как заряжать солдатский мушкет, расскажут о приемах штыкового боя. Кроме того, все желающие смогут примерить солдатский мундир, написать приказ перьевой ручкой и запечатать конверт сургучом.

На Волгоградском проспекте горожан познакомят с Древним Египтом. Гости научатся делать амулеты и гадать на жуках-скарабеях. На Сухонской улице посетители смогут познакомиться с морскими специальностями, попробовать себя в роли штурмана, водолаза или радиста, поскольку площадка будет посвящена Военно-морскому флоту Советского Союза.

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в Москве до 16 июня. В эти дни для гостей организуют реконструкции исторических событий, развернут музеи под открытым небом. Тематические мастер-классы проходят на 54 фестивальных площадках.