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12 июня, 13:15

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Организаторы фестиваля "Времена и эпохи" рассказали о программе мероприятия

Организаторы фестиваля "Времена и эпохи" рассказали о программе мероприятия

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В рамках фестиваля "Времена и эпохи", который проходит в Москве с 12 по 16 июня, покажут более 20 грандиозных реконструкций и проведут 1100 часов мастер-классов.

Гостей фестиваля ждут в 17 развлекательно-образовательных локациях в центре столицы, 25 тематических окружных и 12 парковых площадках. Одной из наиболее масштабных реконструкций фестиваля станет взятие Парижа русскими солдатами в ландшафтном парке "Митино"

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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