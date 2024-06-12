Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России. Публикация по случаю праздника появилась в его официальном телеграм-канале.

"Главный государственный праздник мы встречаем с гордостью за славную историю Отечества, с твердой уверенностью, что справимся со всеми испытаниями, добьемся новых побед", – говорится в его публикации.

Мэр обратил внимание, что Москва в течение столетий вносила вклад в становление российской государственности. Собянин сделал акцент на том, что сейчас столица выступает локомотивом экономики РФ, драйвером технологического суверенитета и прочным тылом Вооруженных сил.

Градоначальник поблагодарил жителей города за их поддержку, трудолюбие, талант, веру и любовь к стране. В праздничный день он пожелал им здоровья, дальнейших успехов и добра.

Свыше 150 мероприятий подготовили культурные площадки Москвы в честь Дня России. Праздничные мероприятия пройдут в 70 парках, библиотеках, музеях, культурных центрах и других пространствах.

Собянин также напомнил, что парковка 12 июня в городе будет бесплатной. По его словам, это коснется всех городских улиц, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час.

