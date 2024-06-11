Более 150 мероприятий подготовили культурные площадки Москвы ко Дню России

Фото: пресс-служба Депкульта

Свыше 150 мероприятий подготовили культурные площадки Москвы в честь Дня России. Праздничные мероприятия пройдут в 70 парках, библиотеках, музеях, культурных центрах и других пространствах. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Заммэра рассказала, что гости могут посетить концерты, экскурсии, мастер-классы, интерактивные представления, выставки и спортивные турниры. Основная часть мероприятий запланирована на 12 июня, День России.

Во вторник, 11 июня, библиотека № 245 представит программу "Россия в сердце навсегда", в рамках которой пройдут патриотические концерты, интерактивы для детей и игра-путешествие. В 18:00 стартует концерт "Все это Родиной зовется", затем пройдет презентация фотовыставки "Открой для себя Россию" в сопровождении поэтических чтений. Посетителям также предложат проверить свои знания истории, культуры и литературы в рамках краеведческого квиза.

В этот же день в 18:00 в театральной гостиной Дома Гоголя выступит камерный хор "Возрождение". Музыканты исполнят произведения отечественных и современных композиторов.

Центральная детская библиотека № 226 подготовила 11 июня показ цикла мультфильмов "Мульти-Россия", книжную выставку и интерактивную игру-путешествие "Я живу в России", охватывающую материалы по обществознанию, истории, литературе, музыке, художественно-прикладному творчеству. Начало – в 12:00. В конце мероприятия дети соберут флаг страны из ромашек и отпечатков ладоней.

Кроме того, Государственный биологический музей имени Тимирязева в среду, 12 июня, приглашает на мероприятие для всей семьи, которое организуют в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ. С 14:00 гостей ждут на интерактивных занятиях "Цветочный оракул", "Эндемики России" и "Мамонты и люди". В 16:00 состоится экскурсия, посвященная истории павильона и экспозициям.

В централизованной клубной системе "Восток" 12 июня в 16:00 выступит хор "Терлецкая дубрава", который исполнит русские, казачьи, чувашские, мордовские и татарские песни. Также в программу входят задорные хороводы.

В День России в Парке Горького для всех желающих проведут исторические экскурсии, интерактивный мастер-класс и флешмоб. Гости также смогут посетить народную обсерваторию, вход свободный.

Помимо этого, сотрудники парка "Кузьминки" подготовили к празднику детские мастер-классы, посвященные русским национальным традициям. В 15:00 в амфитеатре парка "Ангарские пруды" выступят участники телепроекта "Голос. Дети", артисты и творческие коллективы. На главной сцене "Ракушка" в саду имени Баумана с 13:00 до 14:00 дадут концерт юные воспитанники вокальной студии, а в 19:00 пройдет показ художественного фильма "Три тополя на Плющихе".

Также в парке "Сокольники" 12 июня москвичи и гости столицы могут поучаствовать в командных соревнованиях по многоборью ГТО, спортивной анимации для детей и турнире атлетов по скоростной буксировке автомобиля. На центральной площади в парке "Северное Тушино" все желающие могут поучаствовать в мастер-классах по объемному моделированию из бумаги и декорированию матрешек. В этот день свои вокальные и хореографические номера представят воспитанники культурных центров и школ искусств СЗАО.

На большинство мероприятий вход свободный, на некоторые потребуется предварительная регистрация или покупка билетов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что парковка 12 июня в Москве будет бесплатной. По его словам, это коснется всех городских улиц, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом в День России будут работать в обычном режиме.